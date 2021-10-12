المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 مونديال قطر عن آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية

مونديال قطر 2022 هو الحدث المرتقب من كل الجماهير في مختلف قارات العالم، حيث تتنافس كل المنتخبات في كل القارات للوصول إلى نهائيات المونديال، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ومن قارة أمريكا الجنوبية ومن قارة أمريكا الشمالية والكاريبي، سوف يشارك في نهائيات كأس العالم بقطر 32 منتخبًا، تُقام البطولة في خمس مدن قطرية وعلى ثمانية ملاعب عالمية، وكل ملعب هو تحفة معمارية ليس في الخليج العربي فقط ولكن على مستوى العالم.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين

سوف يكون عدد أسماء المنتخبات الصاعدة إلى مونديال قطر 2022 عن قارة آسيا، 4.5 منتخب، في حين يبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم القادمة عن قارة أوروبا 13 منتخبًا، ويتأهل من قارة إفريقيا إلى المونديال خمسة منتخبات، ومن أمريكا الجنوبية 4.5 منتخبا، ومن أمريكا الشمالية والكاريبي 3.5 منتخبا، في حين يملك اتحاد أوقيانوسيا نصف مقعد.

كان أول المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر هو المنتخب الألماني الذي حسم بطاقة تأهله مبكرًا عن قارة أوروبا، ويعتبر المنتخب الألماني أحد المرشحين بقوة للفوز بمونديال قطر، وبالطبع منتخب قطر من المنتخبات المشاركة في المونديال بوصفه البلد المنظم للبطولة.