المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 مونديال قطر عن آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة كأس العالم 2022 آسيا وأوروبا وإفريقيا المنتخبات المتأهلة كأس العالم 2022 آسيا وأوروبا وإفريقيا

مونديال قطر 2022 هو الحدث المرتقب من كل الجماهير في مختلف قارات العالم، حيث تتنافس كل المنتخبات في كل القارات للوصول إلى نهائيات المونديال، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ومن قارة أمريكا الجنوبية ومن قارة أمريكا الشمالية والكاريبي، سوف يشارك في نهائيات كأس العالم بقطر 32 منتخبًا، تُقام البطولة في خمس مدن قطرية وعلى ثمانية ملاعب عالمية، وكل ملعب هو تحفة معمارية ليس في الخليج العربي فقط ولكن على مستوى العالم.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين

سوف يكون عدد أسماء المنتخبات الصاعدة إلى مونديال قطر 2022 عن قارة آسيا، 4.5 منتخب، في حين يبلغ عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم القادمة عن قارة أوروبا 13 منتخبًا، ويتأهل من قارة إفريقيا إلى المونديال خمسة منتخبات، ومن أمريكا الجنوبية 4.5 منتخبا، ومن أمريكا الشمالية والكاريبي 3.5 منتخبا، في حين يملك اتحاد أوقيانوسيا نصف مقعد.

كان أول المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر هو المنتخب الألماني الذي حسم بطاقة تأهله مبكرًا عن قارة أوروبا، ويعتبر المنتخب الألماني أحد المرشحين بقوة للفوز بمونديال قطر، وبالطبع منتخب قطر من المنتخبات المشاركة في المونديال بوصفه البلد المنظم للبطولة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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