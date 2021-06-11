المنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. من يشارك في المرحلة الأخيرة وقائمة 12؟

ساعات وتظهر كامل أسماء قائمة الإثني عشر منتخبًا المشاركين في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال بآسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا وهي المرحلة الأخيرة من التصفيات في القارة، حيث تقام الجمعة المرحلة قبل الأخيرة من تلك المرحلة الثانية، على أن تقام يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 المرحلة الأخيرة، هذا ومن المرتقب أن تكون ضمن المنتخبات الصاعدة منتخبات عربية وخليجية عديدة.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا الجديد

المرحلة الثانية الحالية تضم 40 منتخبًا قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم مشاركة قطر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال في آسيا، على الرغم من حسم المنتخب القطري للمركز الأول بالمجموعة الخامسة، وكان سبب القرار هو تأهل قطر بالفعل للمونديال بوصفه البلد المستضيف، وبسبب انسحاب كوريا الشمالية، قرر الاتحاد حذف نتائج كل المنتخبات أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة لاحتساب المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا.

المنتخبات المتأهلة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

كان المنتخب الياباني هو أول منتخب تأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة الثانية، ثم جاء بعده المنتخب السوري الذي وصل للنقطة 21 بالفوز في سبع مباريات متتالية، هذا ومن المرتقب أن يحسم المنتخب الأسترالي التأهل اليوم عندما يفوز على نيبال، المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة تصفيات المونديال في آسيا:

– اليابان

– سوريا.

– تابعونا مع باقي الأسماء.