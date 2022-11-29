المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس العالم 2022 – دور 16

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022 المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022

ينتهي خلال الساعات القادمة دور المجموعة من بطولة مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات العالم في لعبة كرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، حيث تبدأ من دور الستة عشر مباريات خروج المغلوب، هذا وقد نجحت دولة قطر في تقديم نسخة تاريخية من المونديال، حيث تابع الجميع نجاح التنظيم، والمباريات القوية بين الفرق.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 – دور 16

  1. كان المنتخب الفرنسي أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور 16 من مونديال قطر)، حيث تأهل المنتخب الفرنسي بعد الجولة الثانية والوصول للنقطة السادسة وتصدر المجموعة الرابعة القوية.
  2. منتخب البرازيل كان ثاني المنتخبات الصاعدة إلى دور 16 من كأس العالم 2022 بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية وتصدر المجموعة السابعة ودون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

  3. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس العالم 2022
  4. منتخب البرتغال كان ثالث المنتخبات المتأهلة لدور 16 من مونديال قطر 2022 بعد فوزين وتصدر المجموعة الثامنة، ليكون ثالث المنتخبات التي تأهلت بعد الجولة الثانية، باقي المنتخبات سوف يتم تحديدهم من خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022
المجموعة الأولى
الأول
الثاني
المجموعة الثانية
الأول
الثاني
المجموعة الثالثة
الأول
الثاني
المجموعة الرابعة
الأول فرنسا
الثاني
المجموعة الخامسة
الأول
الثاني
المجموعة السادسة
الأول
الثاني
المجموعة السابعة
الأول البرازيل
الثاني
المجموعة الثامنة
الأول البرتغال
الثاني
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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