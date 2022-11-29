المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس العالم 2022 – دور 16

ينتهي خلال الساعات القادمة دور المجموعة من بطولة مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات العالم في لعبة كرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، حيث تبدأ من دور الستة عشر مباريات خروج المغلوب، هذا وقد نجحت دولة قطر في تقديم نسخة تاريخية من المونديال، حيث تابع الجميع نجاح التنظيم، والمباريات القوية بين الفرق.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 – دور 16

كان المنتخب الفرنسي أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 (دور 16 من مونديال قطر)، حيث تأهل المنتخب الفرنسي بعد الجولة الثانية والوصول للنقطة السادسة وتصدر المجموعة الرابعة القوية. منتخب البرازيل كان ثاني المنتخبات الصاعدة إلى دور 16 من كأس العالم 2022 بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية وتصدر المجموعة السابعة ودون النظر لنتائج الجولة الأخيرة. منتخب البرتغال كان ثالث المنتخبات المتأهلة لدور 16 من مونديال قطر 2022 بعد فوزين وتصدر المجموعة الثامنة، ليكون ثالث المنتخبات التي تأهلت بعد الجولة الثانية، باقي المنتخبات سوف يتم تحديدهم من خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات.