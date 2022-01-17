المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الإفريقية 2022 – ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول كاس امم افريقيا 2022 المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس أمم إفريقيا

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022 المقامة حاليا في الكاميرون وذلك بعد اقترابنا من نهاية دور المجموعات من تلك البطولة القوية، يتكون دور المجموعات في كأس إفريقيا من ست مجموعات، يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 في كأس الأمم الإفريقية 2022

كان المنتخب الكاميروني هو اول المنتخبات الصاعدة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وسوف يقابل منتخب الكاميرون في دور 16 ثالث المجموعة الثالثة او الرابعة أو الخامسة، كما تأهل وصيفا للمجموعة الأولى منتخب بوركينا فاسو، وسوف يقابل وصيف المجموعة الثالثة في الدور القادم.

منتخب المغرب ضمن مكانه في قائمة المنتخبات المتاهلة لدور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022 بعد الجولة الثانية، بخصوص من يقابل المغرب في ثمن النهائي، فإنه في حال حسمه لصدارة المجموعة فسوف يلتقي أحد المنتخبات الصاعدة من المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس أمم إفريقيا 2022
المجموعة البطل الوصيف أفضل ثالث
المجموعة الأولى الكاميرون بوركينا
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة المغرب
المجموعة الرابعة نيجيريا
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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