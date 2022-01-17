المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الإفريقية 2022 – ثمن النهائي

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022 المقامة حاليا في الكاميرون وذلك بعد اقترابنا من نهاية دور المجموعات من تلك البطولة القوية، يتكون دور المجموعات في كأس إفريقيا من ست مجموعات، يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 في كأس الأمم الإفريقية 2022

كان المنتخب الكاميروني هو اول المنتخبات الصاعدة إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وسوف يقابل منتخب الكاميرون في دور 16 ثالث المجموعة الثالثة او الرابعة أو الخامسة، كما تأهل وصيفا للمجموعة الأولى منتخب بوركينا فاسو، وسوف يقابل وصيف المجموعة الثالثة في الدور القادم.

منتخب المغرب ضمن مكانه في قائمة المنتخبات المتاهلة لدور 16 من كأس أمم إفريقيا 2022 بعد الجولة الثانية، بخصوص من يقابل المغرب في ثمن النهائي، فإنه في حال حسمه لصدارة المجموعة فسوف يلتقي أحد المنتخبات الصاعدة من المركز الثالث.