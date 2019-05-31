المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة ببولندا

نتابع معكم أسماء المنتخبات المتأهلة للدور القادم (دور 16) من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والمقامة الآن في بولندا، وتنتهي مباريات الجولة الثالثة ودور المجموعات، اليوم الجمعة 31 مايو 2019، وبعد نهاية هذا الدور يتأهل 16 منتخب شاب إلى دور ثمن النهائي من البطولة القوية لتلك الفئة السنية، ويشارك في المونديال الشاب منتخبان عربيان وهما السعودية وقطر تحت 20 سنة، هذا ويشارك المنتخب السعودية في البطولة بوصفه بطل كأس أمم آسيا تحت 20 سنة، ويقوده المدير المدير الفني الوطني المتميز خالد العطوي.

نظام تحديد المنتخبات الصاعدة لدور 16 من كأس العالم للشباب 2019 هو تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الستة، ومعهم أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث بمجموع ستة عشر منتخب، ليكون نظام البطولة بداية من دور ثمن النهائي هو خروج المغلوب، هذا وتأمل الجماهير في أن يتأهل المنتخب السعودي للدور القادم ومواصلة المشوار في مونديال الشباب، وقد تعرض الأخضر لخسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام فرنسا ثم مالي، كما خسر المنتخب القطري في الجولتين السابقتين.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم للشباب

منتخب قطر للشباب خرج رسميا من البطولة، بعد الخسارة في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، أمل منتخب السعودية للشباب ضعيف في التأهل، وعليه تحقيق نتيجة كبيرة جدا لبلوغ الدور الثاني، وخاصة بعد فوز النرويج على الهندوراس 12-0.