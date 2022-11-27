المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022 – ثمن النهائي

تبدأ بعد ساعات، الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات من بطولة مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبُا من أقوى منتخبات لعبة كرة القدم في العالم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022، وبداية من الدور القادم (ثمن النهائي)، تبدأ مباريات خروج المغلوب، هذا وتأمل الجماهير أن تتواجد منتخبات عربية في دور الستة عشر.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022

كان منتخب فرنسا حامل اللقب أول المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم (ثمن نهائي) مونديال قطر 2022، بعدما وصل للنقطة السادسة بعد فوزين من جولتين، ليتصدر المجموعة الرابعة، ويثبت أنه من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، منتخب إنجلترا لم ينجح في حسم تواجده ضمن فرق دور الستة عشر من جولتين، وأجل هذا للجولة الأخيرة، حيث يقابل ويلز في لقاء صعب.

من المرتقب أن يحسم منتخب البرازيل مسألة تواجده ضمن المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي كأس العالم 2022 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، هذا ومازالت منتخبات تونس والسعودية والمغرب تمتلك فرصًا في التأهل للدور القادم من المونديال.