المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022 – ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022 المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022

تبدأ بعد ساعات، الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات من بطولة مونديال قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبُا من أقوى منتخبات لعبة كرة القدم في العالم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022، وبداية من الدور القادم (ثمن النهائي)، تبدأ مباريات خروج المغلوب، هذا وتأمل الجماهير أن تتواجد منتخبات عربية في دور الستة عشر.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022

كان منتخب فرنسا حامل اللقب أول المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم (ثمن نهائي) مونديال قطر 2022، بعدما وصل للنقطة السادسة بعد فوزين من جولتين، ليتصدر المجموعة الرابعة، ويثبت أنه من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، منتخب إنجلترا لم ينجح في حسم تواجده ضمن فرق دور الستة عشر من جولتين، وأجل هذا للجولة الأخيرة، حيث يقابل ويلز في لقاء صعب.

من المرتقب أن يحسم منتخب البرازيل مسألة تواجده ضمن المنتخبات الصاعدة لثمن نهائي كأس العالم 2022 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، هذا ومازالت منتخبات تونس والسعودية والمغرب تمتلك فرصًا في التأهل للدور القادم من المونديال.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 كأس العالم 2022
المجموعة الأولى
الأول
الثاني
المجموعة الثانية
الأول
الثاني
المجموعة الثالثة
الأول
الثاني
المجموعة الرابعة
الأول فرنسا
الثاني
المجموعة الخامسة
الأول
الثاني
المجموعة السادسة
الأول
الثاني
المجموعة السابعة
الأول
الثاني
المجموعة الثامنة
الأول
الثاني
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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