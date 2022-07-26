المنتخبات المتأهلة لدور 8 من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة – ربع النهائي

دخل دور المجموعات من البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 سنة المقامة بالسعودية في الساعات الأخيرة والحاسمة لتحديد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2022، يتكون الدور الأول من البطولة ست مجموعات، يتأهل لدور الثمانية أبطال المجموعات أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2022 ربع النهائي

كان المنتخب السعودي تحت 20 سنة هو أول المنتخبات الصاعدة لدور الثمانية (ربع النهائي)، بعد وصوله للعلامة الكاملة والنقطة السادسة بعد فوزين في المجموعة الأولى على موريتانيا ثم العراق، وسوف يقابل منتخب السعودية للشباب في الدور ربع النهائي بطل المجموعة الخامسة والذي سيكون بصورة كبيرة منتخب شباب تونس.

منتخب الأردن هو ثاني المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي من كأس العرب للشباب 2022 بعد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، في حين ينتظر منتخب اليمن للشباب الفوز بإحدى بطاقتي التأهل عن المركز الثاني، ويتفوق منتخب اليمن للشباب عن ثاني المجموعة الأولى منتخب موريتانيا بفارق هدف، يذكر أن منتخب اليمن للشباب دخل ضمن المرشحين لقائمة المنتخبات الصاعدة لدور الثمانية بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 3-1.