المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لدور 8 كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 المنتخبات المتأهلة لدور 8 كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

دخلت مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 للمنتخبات الأولمبية في الساعات الحاسمة لتحديد الصاعدين للدور القادم ربع النهائي من تلك المسابقة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا وتتنافس منتخبات خليجية وعربية للدخول ضمن القائمة الصاعدة لمواصلة المشوار نحو الفوز بالكأس تلك البطولة التي يحمل لقبها منتخب كوريا الجنوبية.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

منتخب أوزبكستان كان أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث أنه هو المنتخب الوحيد الذي ضمن التأهل بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين تتحدد باقي أسماء المنتخبات الصاعدة من خلال الجولة الثالثة والأخيرة التي تُقام حاليًا.

دخل المنتخب العراقي الأولمبي ضمن قائمة المنتخبات الصاعدة لربع نهائي آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على منتخب الكويت بنتيجة 3-1، ليتأهل منتخب العراق وصيفًا للمجموعة الثانية، في حين تأهل المنتخب الأسترالي للدور القادم بعد حسمه صدارة تلك المجموعة بالفوز على المنتخب الأردني.

بخصوص من سيقابل منتخب العراق الأولمبي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة دور 8، فسوف يلتقي الأخضر مع أول المجموعة الأولى وهو بصورة كبيرة سيكون منتخب أوزبكستان، موعد مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي القادمة سوف تكون يوم السبت 11 يونيو.

المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس آسيا تحت 23 سنة 2022
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى أوزبكستان تركمانستان
المجموعة الثانية أستراليا العراق
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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