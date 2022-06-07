المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 – ربع النهائي

دخلت مرحلة المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 للمنتخبات الأولمبية في الساعات الحاسمة لتحديد الصاعدين للدور القادم ربع النهائي من تلك المسابقة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا وتتنافس منتخبات خليجية وعربية للدخول ضمن القائمة الصاعدة لمواصلة المشوار نحو الفوز بالكأس تلك البطولة التي يحمل لقبها منتخب كوريا الجنوبية.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

منتخب أوزبكستان كان أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث أنه هو المنتخب الوحيد الذي ضمن التأهل بعد الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين تتحدد باقي أسماء المنتخبات الصاعدة من خلال الجولة الثالثة والأخيرة التي تُقام حاليًا.

دخل المنتخب العراقي الأولمبي ضمن قائمة المنتخبات الصاعدة لربع نهائي آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على منتخب الكويت بنتيجة 3-1، ليتأهل منتخب العراق وصيفًا للمجموعة الثانية، في حين تأهل المنتخب الأسترالي للدور القادم بعد حسمه صدارة تلك المجموعة بالفوز على المنتخب الأردني.

بخصوص من سيقابل منتخب العراق الأولمبي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة دور 8، فسوف يلتقي الأخضر مع أول المجموعة الأولى وهو بصورة كبيرة سيكون منتخب أوزبكستان، موعد مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي القادمة سوف تكون يوم السبت 11 يونيو.