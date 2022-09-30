المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للصالات 2022 – ربع النهائي

ينتهي دور المجموعات من بطولة كأس آسيا للصالات مساء يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 ليبدأ بعد ذلك دور الثمانية أو ربع النهائي من البطولة الهامة التي تستضيفها الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022، هذا وتأمل الجماهير العربية أن تكون منتخبات الكويت والعراق والسعودية والبحرين ضمن المنتخبات الصاعدة للدور القادم من البطولة، يذكر أن المنتخب العماني قد ابتعد عن المنافسة بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت

كان منتخب أوزبكستان أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022، بعد وصوله للنقطة السادسة من جولتين عن المجموعة الثانية، مجموعة الكويت تُحسم في الجولة الثالثة، منتخب إيران قريب من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية.

منتخب فيتنام كان ثاني المنتخبات الصاعدة لربع نهائي كأس آسيا للصالات عن المجموعة الرابعة بعد جولتين حصد 6 نقاط، يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهلوا إلى الدور ربع النهائي.