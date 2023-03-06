المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة – ربع النهائي

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من البطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 20 سنة التي تستضيفها دولة أوزبكستان من 1 حتى 18 مارس 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، ومن الجدير بالذكر أن دور المجموعات يتكون من أربع مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 كأس آسيا للشباب 2023

كان منتخب أوزبكستان أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة عن المجموعة الأولى، في حين تتنافس منتخبات العراق وسوريا وإندونيسيا للشباب على البطاقة الثانية، يذكر أن الجولة الأخيرة سوف تشهد لعبة العراق وسوريا تحت 20 سنة، في المجموعة الثانية تأهل بعد الجولة الثانية منتخب فيتنام، في حين ودع المنتخب القطري البطولة.

في المجموعة الثالثة حسم منتخب كوريا الجنوبية البطاقة الأولى عن تلك المجموعة ضمن المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي، ومازال للمنتخب الأردني فرصة، في حين ودع المنتخب العماني البطولة، منتخب السعودية للشباب وضع نفسه في مأزق بعد خسارته من الصين 0-2، ليكون عليه أن يحقق نتيجة إيجابية أمام اليابان أقوى فرق المجموعة الرابعة.