المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من البطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 20 سنة التي تستضيفها دولة أوزبكستان من 1 حتى 18 مارس 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، ومن الجدير بالذكر أن دور المجموعات يتكون من أربع مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 كأس آسيا للشباب 2023

كان منتخب أوزبكستان أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع النهائي) من كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة عن المجموعة الأولى، في حين تتنافس منتخبات العراق وسوريا وإندونيسيا للشباب على البطاقة الثانية، يذكر أن الجولة الأخيرة سوف تشهد لعبة العراق وسوريا تحت 20 سنة، في المجموعة الثانية تأهل بعد الجولة الثانية منتخب فيتنام، في حين ودع المنتخب القطري البطولة.

في المجموعة الثالثة حسم منتخب كوريا الجنوبية البطاقة الأولى عن تلك المجموعة ضمن المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي، ومازال للمنتخب الأردني فرصة، في حين ودع المنتخب العماني البطولة، منتخب السعودية للشباب وضع نفسه في مأزق بعد خسارته من الصين 0-2، ليكون عليه أن يحقق نتيجة إيجابية أمام اليابان أقوى فرق المجموعة الرابعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للشباب 2023
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى أوزبكستان
المجموعة الثانية فيتنام
المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية
المجموعة الرابعة اليابان
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة العراق وسوريا للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20…

أخبار الرياضة

ترتيب مجموعات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة