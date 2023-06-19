المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة – ربع النهائي

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2023 المقامة حاليًا في تايلاند بمشاركة 16 منتخبًا، مع اقتراب دور المجموعات من نهايته تتضح الأمور أكثر بخصوص المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي، تشارك في البطولة ثلاثة منتخبات عربية وهي السعودية وقطر واليمن، الدور الأول من الكأس يضم 4 مجموعات، يتاهل لربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للناشئين 2023

كان المنتخب اليمني أول المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي (الثمانية) بعد نهاية الجولة الثانية ووصوله للنقطة السادسة، وتأهل مع منتخب اليمن عن المجموعة الأولى المنتخب التايلاندي مستضيف البطولة، منتخب كوريا الجنوبية حسم التأهل عن المجموعة الثانية في حين يتنافس المنتخبين القطري والإيراني على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة.

منتخب السعودية حجز مكانه ضمن المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، وذلك بعد الجولة الثانية وتحقيق فوزين على أستراليا وطاجيكستان،

المنتخبات المتأهلة (ترتيب غير نهائي):

– المجموعة الأولى: الأول اليمن – الثاني تايلاند.

– المجموعة الثانية: الأول كوريا الجنوبية – الثاني لم يتحدد.

– المجموعة الثالثة: الأول السعودية – الثاني لم يتحدد.

– المجموعة الرابعة: لم يتحدد.