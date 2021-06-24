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المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة دور 8 كاس العرب للشباب 2021 المنتخبات المتأهلة دور 8 كاس العرب للشباب 2021

تستضيف جمهورية مصر العربية بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا وإسلاميًا، وبدأت البطولة بدور المجموعات، حيث يبدأ بعد ذلك الدور ربع النهائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس العرب للشباب 2021، هذا الدور الذي يبدأ معه نظام خروج المغلوب، تُقام البطولة على أربعة ملاعب في مدينة القاهرة العاصمة المصرية، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو منتخب السنغال.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2021

كان منتخب مصر أول المنتخبات الصاعدة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب تحت 20 سنة بعد وصوله للنقطة السادسة في المجموعة الأولى، بعدما تغلب المنتخب المصري على النيجر ثم الجزائر، وقبل أن يواجه منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة، ويعتبر المنتخب المصري من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة إلى جانب المغرب والسعودية والسنغال حاملة اللقب وتونس والجزائر

منتخب المغرب كان ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس العرب للشباب 2021 عن المجموعة الثانية وهو قريب من حسم المركز الأول، كما تأهل إلى الدور القادم منتخب تونس، وتأهل منتخب السنغال الذي يقدم عروض قوية وكبيرة في تلك البطولة، كما من المرتقب أن تحسم السعودية بطاقة التأهل من الجولة الثانية..

المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس العرب للشباب 2021
المجموعة الأول االثاني
المجموعة الأولى مصر
االمجموعة الثانية المغرب
المجموعة الثالثة االسنغال
المجموعة الرابعة تونس
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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