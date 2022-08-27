المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة بوهران – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس العرب للناشئين 2022 المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس العرب للناشئين 2022

تستضيف الجزائر بطولة كأس العرب تحت 17 سنة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا وزعتهم القرعة على أربع مجموعات قوية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية من كأس العرب للشباب للناشئين 2022، حيث يصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، وقد دخل دور المجموعات في مرحلته الحاسمة لتحديد المنتخبات الصاعدة للدور القادم.

المنتخبات المتأهلة لدور 8 كأس العرب للشباب للناشئين 2022

كان منتخب الجزائر أول المنتخبات المتأهلة لدور 8 (ربع نهائي) كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، بعد صعوده للنقطة السادسة من جولتين، وقبل الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، منتخب مصر كان ثاني المنتخبات الصاعدة لربع النهائي، بعد الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، حيث حقق المنتخب المصري فوزين على السعودية ثم لبنان.

الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، سوف تحسم باقي أسماء المنتخبات المتأهلة للدور القادم، حيث يتحدد الموقف في المجموعة الثانية، حيث يبحث منتخب اليمن للناشئين عن التأهل ينافسه ليبيا وتونس، منتخب العراق للناشئين يبحث عن حسم التأهل من خلال الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

المنتخبات المتأهلة دور 8 كأس العرب للناشئين 2022
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى الجزائر
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة مصر
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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