المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بفرنسا، وجدول مواعيد دور الثمانية

ننشر أسماء المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدت 2019 المقامة الآن بجمهورية فرنسا حيث وصلت تلك البطولة القوية والناجحة لمراحلها الحاسمة والأخيرة، هذا وسنقدم لكم جدول مواعيد دور الثمانية من FIFA WWC 2019 والقنوات الناقلة لتلك البطولة، وستشهد مباريات دور الثمانية منافسات قوية جدا بين القوى الكبرى في عالم اللعبة من كل قارات العالم، حامل اللقب وبطل النسخة الماضية منتخب الولايات المتحدة الأمريكية متواجد في الدور ربع النهائي وتنتظره مواجه حاسمة مع أصحاب الملعب والجمهور.

أسماء المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي (8) من كأس العالم للسيدات 2019

كما ذكرنا سابقا، تقدم المنتخبات الصاعدة لدور الثمانية من مونديال السيدات منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حامل لقب البطولة، وقد تأهل منتخب أمريكا للسيدات لهذا الدور بعد التغلب على خصم عنيد وهو المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تغلب المنتخب الفرنسي على المنتخب البرازيلي، إنجلترا صاحبة المركز الثالث في البطولة الماضية، صعدت بالفعل إلى ربع النهائي بعد التغلب على الكاميرون بثلاثية دون رد، وسوف يلتقي المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية مع النرويج.