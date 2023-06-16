المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية بالعراق

تُختتم اليوم الجمعة، مباريات دور المجموعات، من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي (دور 4)، من تلك البطولة المقامة حاليًا في دولة العراق، يضم الدور الأول من البطولة ثلاث مجموعات، يتأهل للدور قبل النهائي، أبطال المجموعات الثلاث، وأفضل منتخب من أصجاب المركز الثاني.

المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23

كان منتخب عمان أول المنتخبات الصاعدة للدور قبل النهائي (دور 4) من بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة من فوزين برصيد ست نقاط، والجولة الأخيرة يتقابل منتخب اليمن الأولمبي مع لبنان.

منافسة قوية في المجموعة الأولى بين الأردن والعراق ومعهم الإمارات للدخول ضمن المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي غرب آسيا الأولمبية، وفي المجموعة الثانية هناك اليوم مباراة مرتقبة بين فلسطين وإيران تحت 23 سنة لحسم التأهل للدور القادم، فتابعونا.