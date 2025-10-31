المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2025

بعد قليل، ينتهي دور المجموعات، من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 تحت 17 سنة المقامة حاليًا في مدينة العقبة الأردنية، حيث يتحدد المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي، وهما بطل ووصيف المجموعتين الأولى والثانية.

منتخبا سوريا والأردن هما أول المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 تحت 17 سنة عن المجموعة الثانية، منتخب سوريا يتصدر المجموعة الثانية وتأهل المنتخب الأردني وصيفًا له، منتخب سوريا سوف يُقابل وصيف الأولى، ومنتخب الأردن سوف يلتقي بطل الأولى.

المنتخبات الصاعدة لنصف نهائي غرب آسيا تحت 17 سنة عن المجموعة الأولى إلى الآن تأهل منتخب لبنان للناشئين، ويتبقى منتخب السعودية أو الكويت.

