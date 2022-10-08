المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023 المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للناشئين 2023 من التصفيات التي تُقام خلال شهر أكتوبر الجاري 2022، حيث تُختتم تلك التصفيات في جولتها الأخيرة اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، تضم التصفيات عدد عشر مجموعات، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، أبطال المجموعات العشر، مع أفضل ستة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023

كان منتخب اليابان هو أول المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 بعد أن حسم صدارة المجموعة الأولى التي أقيمت مبارياتها في المملكة الأردنية، في حين لم تحسم المقاعد والمنتخبات الصاعدة في باقي المجموعات، واليوم الأحد هو يوم الحسم، منتخب اليمن للناشئين قريب من التأهل، حيث تنتظره اليوم مباراة هامة ضد بنجلاديش.

منتخب السعودية يأمل أن يكون ضمن المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، وذلك عندما يلتقي الهند اليوم، وكل منتخب لديه 9 نقاط قبل تلك المباراة المرتقبة، منتخب قطر لديه نفس الطموح عندما يلتقي منتخب لبنان مساء اليوم في مسقط.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة
المجموعة المركز الأول أفضل خمسة من المركز الثاني
المجموعة الأولى اليابان
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
المجموعة التاسعة
المجموعة العاشرة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

لعبة العراق وعمان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كاس آسيا 2022

أخبار الرياضة

جدول دور 16 من البطولة العربية لكرة السلة 2022.. مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد…