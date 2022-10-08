المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا للناشئين 2023 من التصفيات التي تُقام خلال شهر أكتوبر الجاري 2022، حيث تُختتم تلك التصفيات في جولتها الأخيرة اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، تضم التصفيات عدد عشر مجموعات، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، أبطال المجموعات العشر، مع أفضل ستة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا للناشئين 2023

كان منتخب اليابان هو أول المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 بعد أن حسم صدارة المجموعة الأولى التي أقيمت مبارياتها في المملكة الأردنية، في حين لم تحسم المقاعد والمنتخبات الصاعدة في باقي المجموعات، واليوم الأحد هو يوم الحسم، منتخب اليمن للناشئين قريب من التأهل، حيث تنتظره اليوم مباراة هامة ضد بنجلاديش.

منتخب السعودية يأمل أن يكون ضمن المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، وذلك عندما يلتقي الهند اليوم، وكل منتخب لديه 9 نقاط قبل تلك المباراة المرتقبة، منتخب قطر لديه نفس الطموح عندما يلتقي منتخب لبنان مساء اليوم في مسقط.