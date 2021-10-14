المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 مونديال قطر

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والكاريبي، هذا وتتواصل الجولات الحاسمة من التصفيات في كل القارات حول العالم، كما سنتابع معكم المنتخبات العربية الصاعدة إلى مونديال قطر، حيث توجد فرص كبيرة لتأهل منتخبات عربية للمونديال عن قارتي آسيا وإفريقيا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

سوف يبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 منتخبًا، قارة أوروبا لها نصيب الأسد بعدد 13 مقعد في المونديال، قارة إفريقيا لها خمسة مقاعد، قارة آسيا لها 4.5 مقعد، قارة أمريكا الجنوبية لها 4.5 مقعد، الكونكاكاف 3.5 مقعد، أوقيانوسيا 0.5 مقعد، سوف تُقسم القرعة المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات، تستضيف النهائيات ثمانية ملاعب وخمس مدن قطرية.

المنتخب القطري مشارك في البطولة وهو البلد المنظم، منتخب ألمانيا كان أول المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، وبعده تأهل منتخب الدنمارك، ويعتبر المنتخب الألماني دائما مرشحًا فوق العادة للفوز بالمونديال، تابعونا مع باقي الأسماء.