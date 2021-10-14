المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 مونديال قطر

بواسطة محمود عطا الله
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والكاريبي، هذا وتتواصل الجولات الحاسمة من التصفيات في كل القارات حول العالم، كما سنتابع معكم المنتخبات العربية الصاعدة إلى مونديال قطر، حيث توجد فرص كبيرة لتأهل منتخبات عربية للمونديال عن قارتي آسيا وإفريقيا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

سوف يبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 منتخبًا، قارة أوروبا لها نصيب الأسد بعدد 13 مقعد في المونديال، قارة إفريقيا لها خمسة مقاعد، قارة آسيا لها 4.5 مقعد، قارة أمريكا الجنوبية لها 4.5 مقعد، الكونكاكاف 3.5 مقعد، أوقيانوسيا 0.5 مقعد، سوف تُقسم القرعة المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات، تستضيف النهائيات ثمانية ملاعب وخمس مدن قطرية.

المنتخب القطري مشارك في البطولة وهو البلد المنظم، منتخب ألمانيا كان أول المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، وبعده تأهل منتخب الدنمارك، ويعتبر المنتخب الألماني دائما مرشحًا فوق العادة للفوز بالمونديال، تابعونا مع باقي الأسماء.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا
ألمانيا
الدنمارك
المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من آسيا
قطر
المنتخبات المتأهلة من إفريقيا
التصفيات جارية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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