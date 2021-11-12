المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا

دخلت تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 إلى المراحل الفاصلة والحاسمة، وتفصلنا ساعات قليلة عن نهاية المرحلة قبل الأخيرة.

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ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن إفريقيا، وتمتلك القارة السمراء خمسة مقاعد في نهائيات قطر، منتخبات عربية إفريقية قريبة من الوصول إلى تلك النهائيات، لتمثيل شعوبها والوطن العربي في هذا الحدث العالمي المرتقب.

المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا

كان المنتخب المغربي أول المنتخبات الصاعدة للمرحلة الأخيرة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما حسم صدارة مجموعته بالفوز في أربع مباريات متتالية، يذكر أن المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات تضم 10 مجموعات، يتأهل للمرحلة القادمة أبطال المجموعات العشرة، بحيث تقسمهم القرعة إلى مستويين، يقابل منتخب من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثاني ذهابا وعودة، والفائز يمثل إفريقيا في المونديال.

كما حجز مكانه ضمن المنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم إفريقيا 2022 منتخب مالي ومنتخب السنغال، بينما من المرتقب أن يحسم المنتخبين المصري والجزائري بطاقتي التأهل في الجولة القادمة،