المنتخب التونسي يخوض أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب أنجولا

يفتتح منتخب تونس مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يواجه المنتخب الأنجولي، ويسعى المنتخب التونسي لتحقيق الفوز في مستهل مشواره خلال البطولة لاستكمال صحوة المنتخبات العربية بالعرس الأفريقي الكبير، كما يحاول منتخب نسور قرطاج إلى تفادي حمى البداية والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وفشل المنتخب التونسي في تحقيق الفوز خلال مباريات الافتتاح له بالبطولتين السابقتين، حيث تعادل في افتتاح مباريات بالمجموعة الثانية ببطولة 2013 أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة 1-1، وتلقى الهزيمة في افتتاح مباريات بالمجموعة الثانية أيضاً أمام المنتخب السنغالي في بطولة 2015.

في الناحية الأخرى يسعى المنتخب الأنجولي والذي كانت آخر مشاركاته خلال بطولة عام 2013 حيث فشل في الوصول إلى النهائيات خلال بطولتي 2015 و2017، حيث تعادل سلبياً خلال المباراة الافتتاحية له بتلك البطولة أمام المنتخب العربي المغربي.

وعن التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي والذي يأتي كالتالي: في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، خط الدفاع: وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، ديلان برون، ياسين مرياح، خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوسف المساكني، خط الهجوم: نعيم السيليتي، وهبي الخزري.

جدير بالذكر أن المنتخبين لعبا من قبل خلال مباريات المجموعة الرابعة ببطولة عام 2008 بالجولة الأخيرة للمجموعة، حيث انتهت المباراة بينهم بالتعادل السلبي، وهذه هى المباراة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كما خاض الفريقين من قبل مبارتين وديتين انتهت واحدة بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 4-1 بشهر مايو 2005، والمباراة الأخرى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال عام 2008.

تقام المباراة اليوم على ستاد السويس الجديد بمحافظة السويس، وتبث في تمام الساعة الـ7.00 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة الـ5.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة Time Sport على التردد الأرضي وقناتي beIN SPORTS HD 1 – 2 وقناتي beIN SPORTS MAX 1 – 2، بالإضافة إلى القنوات الأفريقية والأجنبية الأخرى.