المنتخب السعودى يفوز بكأس العالم للفيفا ويحقق إنجاز جديد فى الألعاب الالكترونية

حقق المنتخب السعودى إنجاز جديد من نوعه وذلك بعد أن فاز ببطولة كأس العالم للفيفا للألعاب الإلكترونية”فيفا 20″ بقيادة اللاعب الدولى فراس البريكان واللاعب مساعد الدوسري، حيث حقق المنتخب السعودى الفوز فى المبارة النهائية على ملطا بنتيجة 2-1، دخل المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية فى مجموعة تضمن كلا من المنتخب القطرى والمنتخب الاماراتى ومنتخب جنوب أفريقيا

مشوار المنتخب السعودي فى بطولة كأس العالم للفيفا للألعاب الإلكترونية

بدأ المنتخب السعودي البطولة فى مواجهة المنتخب القطري وكانت النتيجة فوز المنتخب السعودي بمجموع المباراتين 11 مقابل صفر، ثم فى المبارة الثانية واجهه المنتخب الإماراتي والتى استطاع أن يفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 10 مقابل 5، ثم فى المبارة الأخيرة من المجموعة واجهه المنتخب السعودي منتخب جنوب أفريقيا الذى استطاع أن يتغلب عليه فى مجموع المباراتين فى منافسة صعبة بنتيجة 11-1 ليصعد بعدها المنتخب السعودى إلى الدور نصف النهائى.

الدور النهائي من بطولة كأس العالم للفيفا للألعاب الإلكترونية

صعد المنتخب السعودى إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للفيفا للألعاب الإلكترونية ليواجه لوكسمبورغ الألمانى والذى استطاع أن يفوز المنتخب السعودي فى مجموع المباراتين بنتيجة 5 مقابل 4، ليصعد إلى إلى المبارة النهائية والذى واجهه فيها ملطا والذى استطاع أن يفوز عليه بنتيجة 2/1 ويحقق الإنجاز الجديد للألعاب الإلكترونية فيفا.