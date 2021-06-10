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المنتخب المصري الأوليمبي وجنوب أفريقيا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بواسطة أحمد ياسين
موعد والقنوات الناقلة المنتخب الاوليمبي وجنوب افريقيا استعدادت اولمبياد طوكيو

يلتقي اليوم الفريق الأوليمبي المصري مع نظيره الجنوب أفريقي في مباراته الودية، في إطار الاستعدادات التي يخوضها الفريق لدورة الألعاب الأولمبية القادمة أولمبياد طوكيو 2021، والتي من المكرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي المصري فيها مواجهاته بعد أن أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

1 موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم
2 القنوات الناقلة للمباراة
3 التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي في مواجهة جنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

هذا ومن المقرر أن تبدأ المباراة التي يخوضها اليوم المنتخب الأوليمبي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتي يشارك فيها نجوم الكرة المصرية المتوقع أن تمثل مصر خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والتي ستقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس القادم.

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون اسبورت المصرية المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، جدير بالذكر أن القناة غير مشفرة ويمكنك استقبالها على أكثر من قمر صناعي في مقدمتهم القمر الصناعي المصر نايل سات.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي في مواجهة جنوب أفريقيا

هذا ومن المتوقع أن يدفع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري بالتشكيل التالي:

محمد صحبي في حراسة المرمى، كما يشارك كل من محمد عبد السلام، وأسامه جلال، وصلاح محسن، بالإضافة إلى ناصر ماهر، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، كما يشارك كل من، كريم العراقي، وأحمد رمضان «بيكهام»، وإمام عاشور، وحسن علي.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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