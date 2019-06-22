المنتخب المصري يطلب نقل التمرين إلى استاد القاهرة في ظل فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019

أنهى المنتخب المصري يوم أمس الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو لعام 2019، مباراته الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، ضد منتخب زيمبابوي ، متغلبًا على منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لاشئ ، قد قام بإحرازه اللاعب محمود تريزيجيه، هذا بعد مرور 40 دقيقة من أحداث الشوط الأول، ليأخذ المنتخب صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، ويستعد بعد ذلك منتخب مصر لخوض مباراته الثانية ضد منتخب أوغندا، والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لنفس العام.

المنتخب المصري يستعد لمباراته القادمة

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الفني المكسيكي خافيير أجيرى، قد استقر في نهاية الأمر على القيام بتقديم طلب إلى اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بشأن قيام المنتخب المصري بخوض تدريبين أو قيامهم بالتدريب الرئيسي داخل استاد القاهرة، ويأتي ذلك في ظل الاستعداد من أجل خوض اللقاء الثاني مع منتخب أوغندا في فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019.

كما يذكر أن تقديم الجهاز الفني الطلب الخاص بالتدريب داخل استاد القاهرة، يأتي بهدف سعي المنتخب إلى التعود والتأقلم على أرضية الملعب، وقد جاء ذلك بعدما قام المنتخب المصري بخوض التدريب الرئيسي الخاص به قبل مباراة المنتخب يوم أمس الجمعة مع منتخب زيمبابوي ، في داخل استاد الكلية الحربية، وذلك يرجع لكون ملعب استاد القاهرة كان مرتبطًا بالمباراة الافتتاحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالبروفات النهائية من أجل فعاليات حفل الافتتاح.

أبو ريدة يدرس طلب منتخب مصر

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المشرف على المنتخب المصري، بتقديم وعد من أجل القيام بدراسة الطلب الذي قدمه منتخب مصر بشأن التمرين على استاد القاهرة، وذلك لكونه رئيس اللجنة المنظمة المحلية، ويذكر أن القرار الأقرب هو موافقة كابتن هاني أبو ريدة على فتح تمرين واحد لكل منتخب من الفرق الأربعة بالمجموعة الأولى قبل كل مباراة ، وهم (منتخب مصر، ومنتخب أوغندا، وكذلك منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى منتخب زيمبابوي)