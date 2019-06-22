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المنتخب يعلن إصابة نجمه بكسر في الأنف.. وننشر موعد مصر ضد الكونغو

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
المنتخب يعلن إصابة نجمه بكسر في الأنف.. وننشر موعد مصر ضد الكونغو
موعد مباراة مصر والكونغو

مباراة مصر ضد زيمبابوي شهدت إصابة اللاعب الدولي أحمد حجازي نجم دفاع منتخب مصر، وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب ، صباح اليوم السبت، أنه أصيب بكسر في الأنف، بعدما اصطدم بمهاجم زيمبابوي في كرة رأسية في حدود منطقة جزاء المنتخب المصري، بالمباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر فى المجموعة التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو وأوغندا.

الإصابة لن تعوق حجازي عن مباراة الكونغو

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة اللاعب الدولي أحمد حجازى لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في تدريب المنتخب والمشاركة في اللقاءات المقبلة بشكل طبيعي ، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة فى مثل هذه الحالة.

موعد مباراة المنتخب المصري ضد الكونغو

ويلتقي المنتخب الوطني يوم الأربعاء المقبل مع نظيره منتخب الكونغو، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ويتصدر الفراعنة المجموعة حاليا بثلاث نقاط.

إصابة أحمد حجازي بكسر في أنفه
إصابة أحمد حجازي بكسر في أنفه

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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