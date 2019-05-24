النادي الأهلي | مجلس إدارة القلعة الحمراء تُقرر عدم استكمال بطولة الدوري حال عدم تحقيق مطالب مُحددة .. إليكم تفاصيلها

تصعيد واضح من قبل إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد الاجتماع الذي تم لمجلس إدارة القلعة الحمراء وانتهى منذ قليل، وخرج الاجتماع الذي ترأسه محمود الخطيب بعدد من المطالب المُحددة تم رفعها لاتحاد الكرة المصري، فيما يُمثل تحدي واضح وحسم للمواقف من قبل إدارة الأهلي فيما تراه عدم إنصاف أو تحقيق لمبدأ تكافئ الفرص والمعاملة بالمثل بين الأندية المصرية بالمسابقة .

وصدرت القرارات من مجلس إدارة الأهلي بمطالب مُحددة، أكد مجلس الإدارة، أن عدم تحقيقها يعني ببساطة عدم استكمال الأهلي مسيرته بالدوري العام للموسم الحالي، مُؤكداً أنها مطالب مشروعة وتتسق مع كافة القوانين الحاكمة للمسابقات الرياضية بكل دوريات العالم .. فإليكم التفاصيل كاملة .

قرارات ومطالب مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة

حيث رفع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لاتحاد الكرة، عدد من المطالب أكد على ضرورة تحقيقها لكي يتمكن النادي من استكمال المسابقة، تحقيقاً لتكافئ الفرص، وعدم وضع الفريق في موقف صعب بسبب قرارات اتحاد الكرة الأخيرة .. وتمثلت تلك المطالب في :

أن النادي يحرص على حقه في راحة لاعبيه بين المواسم المتتالية، وعليه لن يستكمل المسابقة حال تأجيل أي مباراة للأهلي لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة المقامة بمصر .

لن يستكمل الأهلي أي مباراة له إلا بعد أن تخوض كل الفرق جميع المؤجلات لها قبل الأسبوع 34 من مسابقة الدوري العام، وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل الذي تم سابقاً مع الأهلي .

يرفض الأهلي بشكل قاطع قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات الأسبوع الأخير من البطولة في أوقات زمنية مختلفة، ويطالب بإقامة جميع مباريات الأسبوع الأخير في وقت واحد تحقيق للعدالة والشفافية .

وأكد الأهلي أن عدم تحقيق تلك المطالب القانونية المشروعة من قبل اتحاد الكرة، يعني أن الأهلي لن يستكمل المسابقة، وسوف ينسحب من بطولة الدوري العام موسم 2019 .