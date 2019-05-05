النجم الساحلي ضد الزمالك..الفارس الأبيض يعبر إلى نهائي كأس الإتحاد الإفريقي ليلاقي نهضة بركان

تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الإتحاد الإفريقي رغم تعادله سلبا مع مضيف نادي النجم الساحلي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب كأ الإتحاد الإفريقي في الملعب الأولمبي بسوسة.

النجم الساحلي كان الأخطر طيلة أجواء المباراة،واستحوذ على الكرة بنسبة أكثر من ستين في المائة، لكن دفاع الفارس الأبيض ظل صامدا حتى آخر دقيقة من اللقاء رغم طرد حارسه محمود جنش، ليتأهل الفريقي المصري إلى النهائي بفضل فوزه في مباراة الذهاب في القاهرة بهدف دون رد سجله المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، ويسعى نادي الزمالك جاهدا للفوز بهذه البطوبة حيث يقع النادي في المركز الثالث في ترتيب الدور المصري الممتاز بفارق سبع نقاط عن غريمه التقلييد نادي الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري.

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وسيلاقي نادي الزمالك في نهائي كأس الإتحاد الإفريقي نادي نهضة بركان المغربي الفائز بدوره على نادي الصفاقسي التونسي بثلاثية دون رد ،و خسر النادي المغربي مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وتوالى على تسجيل أهداف نادي نهضة بركان المغربي كل من دوه لابا في الدقيقة الثامنة من علامة الجزاء، وفي الدقيقة التاسعة عشرة سجل عمر نمساوي الهدف الثاني للنادي المغربي، وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين سجل إيسفو دايو الهدف الثالث لنهضة بركان، وظل النادي المغربي محافظا على تقدمه حنى نهاية المباراة.