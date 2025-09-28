النصر يحسم كلاسيكو الصدارة في دوري روشن السعودي.. رونالدو وماني يقودان العالمي للفوز على الاتحاد بثنائية نظيفة

انفرد نادي النصر بصدارة دوري روشن السعودي بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه الاتحاد بهدفين دون رد، في القمة المثيرة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. ونجح العالمي في فرض تفوقه على العميد بفضل تألق نجومه كريستيانو رونالدو وساديو ماني، ليواصل انطلاقته القوية هذا الموسم.

تفاصيل المباراة

فتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منظمة أربكت دفاع الاتحاد.

وعزّز النجم العالمي كريستيانو رونالدو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

حاول الاتحاد العودة للمنافسة ومحاولة التسجيل في المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن صلابة دفاع النصر وتألق حارسه حالا دون تقليص الفارق.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة الرابعة

النصر رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب.

الاتحاد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

التعاون في المركز الثالث بنفس رصيد الاتحاد بفارق الأهداف، يليه الهلال رابعًا، والأهلي خامسًا برصيد 8 نقاط لكل منهما.

كلاسيكو فض الشراكة بين رونالدو وبنزيمة

هذه المواجهة كانت منتظرة بين رونالدو وبنزيمة، الزميلين السابقين في ريال مدريد، لكن الإصابة منعت بنزيمة من المشاركة، ليحسم رونالدو المواجهة لصالحه بتوقيع هدف جديد يضاف إلى سجله المميز في الدوري السعودي.

بهذا الفوز أكد النصر جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب، فيما تلقى الاتحاد خسارته الأولى هذا الموسم.

مباريات هامة هذا الأسبوع في دوري روشن

تستكمل منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي خلال هذا الأسبوع بمباريات قوية أبرزها:

الهلال vs التعاون في قمة مرتقبة ستحدد ملامح مراكز المقدمة.

الأهلي vs الشباب في مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين.

الاتفاق vs الرائد حيث يسعى الاتفاق لمواصلة نتائجه الإيجابية.

الجماهير السعودية على موعد مع أسبوع كروي مثير قد يشهد تغييرات جديدة على قمة الترتيب.

