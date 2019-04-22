الهلال (الأزرق) يواجه النجم (الأبيض) في إياب الكونفدرالية الأفريقية بمصر

عُقد منذ قليل بأحد فنادق مدينة العين السخنة، الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، برئاسة حكم المباراة الدولي المصري محمود البنا، وبحضور مراقب اللقاء ومندوبي الفريقين، حيث تم التأكيد على أن المباراة ستبدأ عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، وهو نفس توقيت السودان، كما تم الاتفاق على أن يرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل، وأن يرتدي النجم الساحلي التونسي الزي الأبيض والشورت الأحمر، هذا ويذكر أن تلك المباراة كان مقررا لها أن تقام في السودان لكن تم نقلها لمصر بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها السودان الآن.

يقام موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي على ملعب الجيش بمدينة السويس شرق مصر، وستكون منقولة على قناة bein sports HD1، المعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى هو المعلق الرياضي سوار الذهب، المعلق عبر القناة الصوتية الثانية نوفل الباشي، من الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بتونس قد شهدت فوز النجم بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الهلال والنجم والقنوات الناقلة

بالتوفيق لكلا الفريقين.

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