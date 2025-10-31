الهلال ضد الشباب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم نحو ملعب المملكة أرينا، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين الساعيين لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز موقعهما في جدول الترتيب.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الهلال ضد الشباب مباشرة عبر قناة ثمانية الرياضية، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

الهلال يسعى لمطاردة القمة

يدخل الزعيم الهلالي المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الضغط على المتصدر النصر، وتقليص الفارق في الصدارة. ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في مواجهتين، دون أن يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.

ويأمل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، معتمدًا على خبرة لاعبيه وقوة خطوطه الثلاثة، خاصة بعد الأداء المقنع الذي يقدمه الفريق منذ انطلاق الموسم.

الشباب في مهمة استعادة التوازن

في المقابل، يدخل الشباب المواجهة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز واحد و3 تعادلات مقابل خسارتين، ويسعى الفريق بقيادة جهازه الفني إلى استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن المراكز المتأخرة، رغم صعوبة المهمة أمام الهلال المدجج بالنجوم.

التشكيل المتوقع للهلال

من المنتظر أن يبدأ الهلال اللقاء بالتشكيل التالي: