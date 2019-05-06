الهلال ضد العين|الزعيم يتأهل رسميا إلى دوري ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي الهلال السعودي إلى دوري الثمن النهائي من دوري ابطال آسيا وذالك بعد فوزه على نادي العين الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

دخل نادي الهلال المباراة بقوة حيث إستطاع التقدم في النتيجة في الدقيقة الأولى من المباراة بواسطة هتان باهبري ،إستمر تقدم نادي الهلال طيلة الشوط الأول من المباراة ،رغم العديد الفرص التي أتيحت للفريقين للتسجيل.

وفي الشوط الثاني دخل الفريقان المباراة متكافئين مع أفضلية لنادي العين ،وفي الدقيقة التسعين قضى محمد الشلهوب على أحلام الإمارتيين بتسجيله الهدف الثاني للزعيم، لتنهتي المباراة بفوز نادي الهلال بهدفين دون.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال رسميا إلى دوري ثمن النهائي من دوري ابطال آسيا، حيث يتصدر المجموعة جيم برصيد إثنتي عشرة نقطة.

فيما تجمد رصيد نادي العين الإماراتي عند النقطة الثانية في أسفل الترتيب مع تبقي جولة وحيدة على نهاية دوري المجموعات.

وفي مباراة أخرى فاز ناد السد على أهلي جدة بهدفين لواحد هدف السد الأول جاء من إمضاء علي أسد الله في الدقيقة التاسعة وفي الدقيقة الثانية عشرة ضاعف أكرم عفيف النتيجة، وفي الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة الثالثة والخمسين سجل عمر السومة هدف الأهلي من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يتأهل السد رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا برصيد عشر نقاط في المركز الأول فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة السادسة في المركز الثالث.