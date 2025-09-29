الهلال ضد ناساف قرشي.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة له نايل سات

يستضيف فريق ناساف قرشي الأوبكي اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أسيا النخبة، نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، حيث يسعى الضيوف للعودة بالنقاط الثلاثة التي تعزز موقفهم في جدول الترتيب، وذلك لمصالحة جماهيرهم الغاضبة في ترتيب الفريق المتأخر في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم تحت قيادة الإيطالي سييميوني إنزاغي المدير الفني السابق لفريق انتر ميلان، وسنكشف من خلال هذا المقال تفاصيل المواجهة والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.

موعد المباراة

حدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، موعد مباراة الهلال ضد نسف قرشي اليوم في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءا بتوقيت الرياض.

وينتظر أن يكتظ ملعب الرئيس في مدينة قرشي، بعدد كبير من المناصرين للفريق المحلي قبل مواجهة الفريق الأول للهلال اليوم، إذ يتطلع الزعيم لتدوين النقطة السادسة في حال عاد بالفوز من خارج الأراضي في المواجهة الأولى التي تجمعهما معاً في تاريخ البطولة القارية.

القنوات الناقلة للقاء

يتولى التعليق على مواجهة الهلال وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر قناة بي إن سبورتس 1، المعلق عبدالله العامدي، بينما عبر قناة الكأس 6، بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

تشكيلة الزعيم الليلة

ومن المنتظر أن يعتمد الهلال ضد ناساف اليوم على تشكيل هجومي مكون من:-