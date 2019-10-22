نتيجة |4-2| ملخص مباراة الهلال والسد الآن: الزعيم يصعد إلي نهائي أبطال آسيا 2019

نتابع معكم ملخص الهلال اليوم في دوري أبطال آسيا 2019، حيث ينطلق الشوط الأول الليلة وسط جماهير الزعيم علي أرضية ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، وسيكون لقاء قوي بعد أن كانت نتيجة مباراة الذهاب أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ننقل لكم نتيجة الهلال والسد اليوم في العودة.







يتمكن لاعبي السد القطري من جعل النتيجة لصالحهم قبل منتصف الشوط الأول، وتقدم رهيب وقوي لصالح لاعبي قطر أمام لاعبي الزعيم السعودي.

ملخص مباراة الهلال والسد







يلتقي الفريقين مساء يوم الثلاثاء موافق 22 من شهر أكتوبر الحالي لعام 2019، حيث تم تحديد ذلك الموعد ليكون هو الموعد الرسمي لعودة نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بينما فيما يخص توقيت اللقاء ينطلق في تمام الساعة 19 وخمسة عشرة دقيقة مساءً بتوقيت المملكة وقطر.

يتم نقل لقاء العودة من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المقام علي الأراضي السعودية عبر بي أن سبورت، حيث تم تحديد قناة bein sports hd2 لتكون القناة الناقلة للقاء عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، تابعونا حيث ننقل لكم نتيجة مباراة الهلال اليوم فور نهايتها.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

الزعيم 2-4 سد قطر







تصبح نتيجة الهلال ضد السد الآن لصالح لاعبي الزعيم بالدقيقة 13 من شوط اللقاء الأول، بعد أن تمكن الدوسري من تسجيل الهدف الأول.

يقوم أكرم حسن بتسجيل الهدف الأول للسد في شباك الزعيم من ضربة جزاء بعد مرور بضع دقائق، ورد قوي علي لاعبي الزعيم.

يتمكن لاعبي السد من التقدم بقدم تي هي نام في الدقيقة 19، ويتمكن بعده بدقيقة واحدة حسن خالد من التسجيل ليكون الهدف الثالث.

تقترب النتيجة مرة أخري، وتصبح نتيجة الهلال اليوم أمام السد ثلاثية للسد وثنائية للزعيم بالدقيقة 25 بعد أن تمكن جوميز من تسجيل ثاني أهداف الهلال.

يتمكن لاعبي الزعيم من الصمود حتي نهاية اللقاء، لكن يتم إحراز هدف رابع في شباكهم الليلة، لكن الغلبة تظل لهم ويتمكنوا من صعود إلي النهائي.