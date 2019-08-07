الهلال يفوز على الاهلي برباعية ضمن مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا

حقق نادي الهلال أمس الثلاثاء الفوز على نظيره النادي الأهلي، بأربعة اهداف مقابل هدفين وذلك خلال مباراة ثمن نهائى دوري أبطال آسيا، التي تم إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمنطقة الجوهرة، وسجل الهدف الاول للنداي الاهلى اللاعب عمر السومة وذلك فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، واحرز اللاعب بافيتيمبي غوميز هدف التعادل لصالح نادي الهلال ف الدقيقة 15 من عمر المباراة، وسجل النادي الأهلى هدفه الثاني في الدقيقة 39 من خلال اللاعب دجانيني تافاريس، واحرز نادى الهلال ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني للمباراة.

مباراة الهلال والاهلي دوري ابطال اسيا

انتهت مباراة الهلال امام الاهلى الامس بفوز الهلال باربعة أهداف، وذلك من خلال إفتتاح الموسم الجديد،حيث سجل النادي الاهلى هدفين الهدف الاول للاعب عمر السومة، اما الهدف الثاني أحرزه دجانيني تافاريس، اما اهداف نادي الهلال فاحرز الهدف الاول اللاعب بافيتيمبي غوميز، والهدف الثاني سجله اللاعب دجانيني تافاريس، والهدف الثالث احرزه غوميز، وحقق هدف الفوز عبدالله الحافظ في الدقيقة 81، وبهذه النتيجة يصعب على النادي الاهلى خوض مباراته القادمه المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل أمام نادي الهلال ضمن مباريات الإياب.

والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، حيث يحتاج النادي الاهلي تحقيق ثلاثة أهداف مقابل لا شىء ليتمكن من التأهل، ويسعى الفريقان لتحقيق نتائج إيجابية لتحقيق المزيد من الألقاب.

#دوري_أبطال_آسيا هدف ⚽️الرد لا يتأخر من غوميز بعد معزوفة هلالية جميلة! الأهلي 1 الهلال 1#ACL2019 pic.twitter.com/crQ4l4LfyU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 6, 2019