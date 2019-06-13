الوداد المغربي يعترض على قرار إعادة لقاء إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام فريق الترجى التونسي

كشف اليوم رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري، في بيان رسمي على إن إدارة ناديه سوف تتقدم بطلب إعتراض إلى محكمة التحكيم الدولية الرياضية “كاس”، وذلك على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والخاص بإعادة لقاء إياب نهائي دوري أبطال افريقيا في الموسم الكروي الحالي أمام نادي الترجي التونسي.

ويذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كان قد أعلن في وقت سابق، عن إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الكروي الحالي، عقب إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة في مصر، وذلك رداً على الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريقين في يوم 31 من الشهر الماضى، فى ملعب “رادس”، معقل الترجى.

اسباب اعتراض الوداد على قرار الكاف

وكشف رئيس نادي الوداد المغربي الأول لكرة القدم، أن قرار الاعتراض لدى محكمة التحكم الرياضية، جاء بسبب اعتراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدم توفر كافة الشروط الأمنية بداخل ملعب المباراة، وتابع أن القانون في هذه الحالة واضح للغاية، حيث يجب أن يتم إعلان خسارة الفريق المنظم للمباراة وعليه أن يعود اللقب إلى نادي الوداد المغربي.

كما أوضح رئيس نادي الوداد المغربي، أن الفريق تضرر بشكل كبير من القضية، حيث يبحث الفريق عن أفضل الطرق للحصول على حقوقه، أما بالنسبة لإعادة المباراة فلن يتم رفع الضرر عن الفريق المغربي، وحتى وإن تحصل على اللقب في مباراة العودة.