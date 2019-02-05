في سابقة ليست هي الأولى من منتخب اليابان، فقد قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرفة تغيير الملابس وذلك عقب انتهاء مباراة منتخبهم أمام المنتخب القطري في نهائي كأس الأمم الأسيوية 2019 بدولة الإمارات، حيث قامت الصفحة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2019 بنشر صورة لغرفة تبديل الملابس لمنتخب اليابان وقالت فيها أن المنتخب الياباني قام بتنظيف حجرة تبديل الملابس الخاصة بهم وذلك بالرغم من انتهاء مباراتهم أمام المنتخب القطري والخسارة بثلاثة أهداف لهدف وحيد، ولم يكتفي المنتخب الياباني بتنظيف الحجرة فقط بكل كتب عبارة على سبورة المدرب التي يشرح عليها خطة المباراة وتقول العبارة (شكراً جزيلاً) كتبها المنتخب الياباني بالعربية واليابانية والإنجليزية.

وهذه لم تكن السابقة الأولى من اليابانيين سواء المنتخب أو حتى المشجعين، ففي بطولة كأس العالم الماضية بروسيا 2018 قام الجمهور الياباني بتنظيف المدرجات الخاصة بهم بعد انتهاء مباراة منتخبهم بالهزيمة أمام منتخب بلجيكا وكتب الجمهور الياباني كلمة (شكراً جزيلاً) أيضاً في لافتة تدل على مدى التقدم والتحضر الذي وصلت له اليابان والشعب الياباني.

ويا ليتنا نستفيد منهم نحن العرب في هذا الاحترام والتحضر