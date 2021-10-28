مباراة اليمن وسوريا الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة القنوات الناقلة في الطريق إلى كأس آسيا تحت 23

موعد مباراة اليمن وسوريا الأولمبي اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير العربية والآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كافة تفاصيل تلك المباراة الهامة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، كما نُقدم أسماء القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليمن الأولمبي اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسوريا الأولمبي

سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر لمباراة اليمن وسوريا الأولمبي عبر قناة الكأس الرياضية One، هذا وتقام مباريات تلك المجموعة على استاد خليفة الدولي بالدوحة عاصمة قطر، يتأهل إلى كأس آسيا 2022 بطل المجموعة، علي أن ينافس الوصيف على فرصة تأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى 11 مجموعة تشملها تلك التصفيات.

موعد مباراة اليمن وسوريا الأولمبي

منتخب اليمن الأولمبي ليس أمامه اليوم سوى فرصة واحدة وهي تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل بعد الخسارة في الجولة الأولى، وعلى الجانب الآخر فوز سوريا يجعله يقترب كثيرا من التأهل، موعد مباراة اليمن وسوريا الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.