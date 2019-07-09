اليوم الاربعاء | جدول مباريات ربع نهائي امم افريقيا تفصيلياً

تستضيف مصر هذا العام بطولة امم افريقيا 2019، و قد إنتهى شوط كبير من البطولة، فقد إنتهى دور المجموعات وإنتهى أيضاً دور ال 16، و الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد خرج على يد منتخب افريقيا في دور ثمن النهائي الأمر الذي وقع كالصاعقة على الشعب المصري صاحب الأرض، كما خرج أيضاً منتخب المغرب على يد منتخب بنين، و كان من غير المتوقع أن تخرج المغرب من دور ال16 حيث أن منتخب المغرب من المنتخبات التي كانت مرشحه للوصول للأدوار العليا من البطولة، و على الجانب الاخر صعدت تونس بأعجوبةٍ بعد منافسةٍ شرسه مع منتخب غانا، كما صعد أيضا منتخب الجزائر بكل سهولة على حساب غينيا بثلاثية نظيفة .

من في دور ربع النهائي؟

شهد دور ال 16 في بطولة امم افريقيا 2019 توتال مصر تطورات غير متوقعة، فقد خرجت بعض المنتخبات التي كان من المتوقع لها الفوز بالبطولة، حيث خرجت المغرب و غانا , و خرج منتخب مصر مستضيف البطولة، أما عن الفرق التي تأهلت فقد تأهل منتخبات كلا من ساحل العاج و تونس و الجزائر و جنوب افريقيا و السنغال و مدغشقر و بنين ونيجيريا .

من سيلعب ضد من ؟

من ضد من اليوم التوقيت الملعب القنوات الناقلة السنغال ضد بنين الاربعاء 10/7 18.00 ستاد الدفاع الجوي bein sport max1 نيجيريا ضد جنوب افريقيا الاربعاء 10/7 21.00 ستاد القاهرة الدولي bein sport max1 الجزائر ضد ساحل العاج الخميس 11/7 18.00 ستاد السويس bein sport max1 مدغشقر ضد تونس الخميس 11/7 21.00 ستاد السلام bein sport max1

وستلعب مبارتي نصف النهائي يوم الاحد القادم الموافق 14 من شهر يوليو .