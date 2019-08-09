اليوم انطلاق الدوري الإنجليزي بمشاركة 4 مصريين وننشر مواعيد مباريات الجولة الأولي

ينطلق اليوم الجمعة 9 أغسطس الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” بإقامة مباراة واحدة بين فريق ليفربول الذى يلعب له النجم المصري محمد صلاح وفريق نوريتش سيتى وذلك فى التاسعة مساءً على ملعب “انفيلد” فى بداية دوري المتعة والإثارة والسرعة.

وينطلق الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمشاركة 20 فريق وتشهد هذه النسخة مشاركة 4 لاعبين مصريين وهم النجم محمد صلاح فى صفوف فريق ليفربول، ومحمد النني المحترف فى الأرسنال، ومحمود تريزيجيه، وأحمد حجازى ضمن صفوف فريق أستون فيلا، وكان محمد صلاح قد توج بجائزة الحذاء الذهبي فى أخر موسمين.

ويعتبر فريق مانشستر يونايتد هو صاحب المقام الرفيع فى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي حيث فاز باللقب 20 مرة، يليه فريق ليفربول برصيد 18 مرة، ثم فريق الأرسنال برصيد 13 مرة، يليه إيفرتون برصيد 9 ألقاب، ثم فريق أستون فيلا برصيد 7 القاب، ثم فريق مانشستر سيتى بطل النسخة الأخيرة برصيد 6 ألقاب بالتساوي مع كل من فريق ساندر لاند وفريق تشيلسي.

مواعيد مباريات الجولة الأولى فى الدوري الإنجليزي