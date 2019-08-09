اليوم انطلاق الدوري الإنجليزي بمشاركة 4 مصريين وننشر مواعيد مباريات الجولة الأولي

ينطلق اليوم الجمعة 9 أغسطس الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” بإقامة مباراة واحدة بين فريق ليفربول الذى يلعب له النجم المصري محمد صلاح وفريق نوريتش سيتى وذلك فى التاسعة مساءً على ملعب “انفيلد” فى بداية دوري المتعة والإثارة والسرعة.
وينطلق الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمشاركة 20 فريق وتشهد هذه النسخة مشاركة 4 لاعبين مصريين وهم النجم محمد صلاح فى صفوف فريق ليفربول، ومحمد النني المحترف فى الأرسنال، ومحمود تريزيجيه، وأحمد حجازى ضمن صفوف فريق أستون فيلا، وكان محمد صلاح قد توج بجائزة الحذاء الذهبي فى أخر موسمين.
ويعتبر فريق مانشستر يونايتد هو صاحب المقام الرفيع فى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي حيث فاز باللقب 20 مرة، يليه فريق ليفربول برصيد 18 مرة، ثم فريق الأرسنال برصيد 13 مرة، يليه إيفرتون برصيد 9 ألقاب، ثم فريق أستون فيلا برصيد 7 القاب، ثم فريق مانشستر سيتى بطل النسخة الأخيرة برصيد 6 ألقاب بالتساوي مع كل من فريق ساندر لاند وفريق تشيلسي.
مواعيد مباريات الجولة الأولى فى الدوري الإنجليزي
- اليوم الجمعة 9 أغسطس: تقام مباراة الافتتاح بين فريق ليفربول ونوريتش سيتى الساعة التاسعة مساءً.
- يوم السبت 10 أغسطس: تقام 6 مباريات حيث يلتقى وستهام يونايتد مع مانشستر سيتى فى الواحدة ظهراً، ويلتقى واتفورد مع برايتون، ويواجه فريق كريستال بالاس فريق إيفرتون، ويلتقى بورنموث مع شيفيلد يونايتد، وفريق بيرنلى ضد ساوثهامبتون، وذلك فى الرابعة عصراً، بينما يواجه فريق توتنهام هوتسبر فريق أستون فيلا وذلك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
- يوم الأحد 11 أغسطس: تقام 3 مباريات حيث يلتقى فى الثالثة عصراً فريق ليستر سيتى مع وولفرهامبتون، ويواجه نيوكاسل فريق الأرسنال، وتختتم مباريات الجولة الأولي بمواجهة مانشستر يونايتد مع تشيلسي فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
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