اليوم.. ليفربول ضد جلطة سراي في مواجهة شرسة.. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية الليلة مواجهة من العيار الثقيل، حيث يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على جلطة سراي التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

تقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025 على أرضية ملعب “تورك تيليكوم أرينا” في إسطنبول، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل جلطة سراي المتوقع

يدخل جلطة سراي اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يعتمد المدرب على أوجركان شاكير في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع: إرين المالي، دافيسون سانشيز، عبد الكريم بردكجي، ورونالد سالاي.

في الوسط يتواجد لوكاس توريرا بجانب إلكاي جوندوجان،

فيما يقود الهجوم الثلاثي ماورو إيكاردي، باريش يلماز، ويونس أكجون، مع ليروي ساني في الوسط الهجومي.

تشكيل ليفربول الرسمي

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت تشكيل ليفربول الأساسي، والذي يضم: أليسون بيكر في حراسة المرمى.

فان دايك وكوناتي في الدفاع، سوبوسلاي وفيرتز في الوسط.

بينما يقود الهجوم كودي جاكبو وهوغو إيكيتيكي.

ويجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء كخيار تكتيكي قد يلجأ إليه المدرب في الشوط الثاني.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وسط متابعة جماهيرية واسعة لمباراة تُعد من أقوى مواجهات الجولة الثانية في دوري الأبطال.