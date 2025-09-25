اليوم.. مباراة الهلال ضد الأخدود في دوري روشن والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستعد عشاق الكرة السعودية لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث يلتقي نادي الهلال ضد الأخدود مساء اليوم الخميس في مواجهة ينتظرها الجمهور بشغف كبير. الهلال يدخل اللقاء بطموح تعزيز صدارته ومواصلة الانتصارات، بينما يسعى الأخدود لمباغتة الأزرق وحصد نقاط ثمينة أمام العملاق.

موعد مباراة الهلال اليوم

تقام المباراة على أرضية ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع للهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي.

خط الوسط: روبن نيفيز – ناصر الدوسري – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري – كايو سيزار – ماركوس ليوناردو.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

تمتلك شبكة قنوات ثمانية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وستكون مباراة الهلال والأخدود منقولة مباشرة عبر شاشاتها، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة.

ترددات قنوات ثمانية الناقلة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 عرب سات 11919 أفقي (H) 27500

المعلق على المباراة

أعلنت شبكة قنوات ثمانية أن المعلق عبدالله الحربي سيتولى مهمة التعليق الصوتي على مباراة الهلال والأخدود، مما يضيف أجواءً حماسية تواكب أهمية اللقاء.

وبهذا ينتظر الجمهور مواجهة نارية بين الهلال الباحث عن الانتصار الرابع على التوالي، والأخدود الساعي إلى مفاجأة تُخلط أوراق المنافسة في دوري روشن.