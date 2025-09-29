اليوم.. مباراة نسف قرشي ضد الهلال والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل الزعيم

بواسطة محمد مختار
مباراة الهلال ضد نسف قرشي والقنوات الناقلة

أعلن إنزاجي المدير الفني للهلال عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام نسف قرشي الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. ويأمل الهلال في تحقيق الفوز الثاني على التوالي لتعزيز حظوظه في التأهل وتأكيد قوته كأحد أبرز المرشحين للبطولة.

تشكيلة الهلال ضد نسف قرشي

  • حراسة المرمى: ياسين بونو.
  • خط الدفاع: حمد اليامي – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – علي البليهي.
  • خط الوسط: محمد كنو، ثيو هيرنانديز، سافيتش، روبن نيفيز .
  • خط الهجوم: عبدالله الحمدان، ماركوس ليوناردو.

القنوات الناقلة والمعلقون

تنقل مباراة الهلال ونسف قرشي اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 عبر قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي، كما تبث عبر شاشة الكأس الرياضية HD بتعليق خليل البلوشي.

ما الذي يحتاجه الهلال من المباراة؟

الهلال يدخل اللقاء برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الدحيل في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني للبقاء في صدارة المجموعة الثانية. الفريق بحاجة إلى الحفاظ على تماسكه الدفاعي بقيادة بونو وكوليبالي، وفي الوقت نفسه استغلال سرعة ومهارة خط الهجوم المكون من مالكوم وكايو وليوناردو لضرب دفاع نسف قرشي. كما يتوجب على خط الوسط فرض السيطرة على الكرة وعدم منح المنافس فرصة لشن الهجمات المرتدة.

موعد المباراة

صافرة البداية تنطلق عند الساعة 4:45 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، و5:45 بتوقيت أبوظبي. الجماهير على موعد مع مواجهة قوية قد تحدد ملامح المجموعة مبكراً.

محمد مختار

كاتب مقالات أهتم بالبحث والكتابة في مجالات الرياضة والفن، أهوى قراءة القصص والروايات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، وأعمل الآن في موقع كلمة.

