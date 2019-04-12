اليوم مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا والحفل مذاع على الهواء مباشرة

تنطلق اليوم الجمعة 12 أبريل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم بمنطقة سفح الإهرامات، وقد عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بمنطقة الإهرامات لتأمين مراسم القرعة، وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، ومن المقرر أن تقوم قناة “أون سبورت” بنقل مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” قد أعلن عن تصنيف المنتخبات المشاركة في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 والتي تستضيفها مصر.

تصنيف المنتخبات المشاركة

وتشهد النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً وذلك للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، حيث يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول، حيث شمل التصنيف الأول كلا من مصر، والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب.

وفى التصنيف الثانى، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالى وكوت ديفوار والجزائر وغانا وغينيا.

وفى التصنيف الثالث، جاءت جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين و موريتانيا و مدغشقر و كينيا.

بينما التصنيف الرابع شمل كلا من، زيمبابوى وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويذكر أن مصادر أمنية قالت أنه قد تم الانتهاء من جميع الأعمال والاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف مصر، المشاركين في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، مضيفة أن صالة 4 المخصصة لاستقبال وفود الدول المشاركة، تم تزيينها بأعلام المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وكذلك تم الانتهاء من إعداد الكونترات الخاصة بالوفود المشاركة في القرعة، والتي توافدت إلى مصر في الأيام الماضية.

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