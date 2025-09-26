اليوم.. موعد مباراة الحزم ضد الأهلي في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلق

جماهير الراقي على موعد مع مباراة مهمة اايوم ضد الحزم، حيث يدخل الأهلي هذه المواجهة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026 برغبة قوية في مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، الفريق الأخضر يطمح لتجاوز هذا التعثر سريعًا من خلال انتصار محلي يعيد له الثقة ويؤكد قدرته على المنافسة.

ترتيب الأهلي والحزم قبل المباراة

يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.

بينما يأتي الحزم في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين فقط من نفس عدد المباريات.

وهو ما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي للعودة سريعًا لأجواء الانتصارات، فيما يبحث الحزم عن تحسين وضعه وتجنب الاقتراب من مراكز الخطر.

وتُقام المباراة اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 عند الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة والمعلق

ستُنقل المباراة عبر قناة ثمانية الرياضية بتعليق فهد العتيبي، في نقل مباشر مجاني بجودة عالية.

تردد قناة ثمانية الرياضية

نايل سات: 12360 (V) – 27500 – 3/4.

عرب سات: 11919 (H) – 27500 – 3/4.

كل المؤشرات تؤكد أننا أمام مواجهة قوية بين الأهلي والحزم في دوري روشن، حيث يرغب الراقي في العودة لطريق الانتصارات بينما يبحث الحزم عن مفاجأة ترفع رصيده وتحسن موقفه.