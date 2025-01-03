أكدت تقارير صحفية رياضية أن موسم الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي يناير 2025 سوف تكون قوية ومهمة، لرغبة العديد من الأندية تدعيم صفوفها لاستكمال الموسم بقوة، حيث يترقب الجميع صفقات يناير لأندية ميلان وإنتر ميلان واليوفنتوس وفيورنتينا وأتلانتا ونابولي ولاتسيو وصفقات باقي الأندية.

انتقالات يناير 2025 في الدوري الإيطالي

من المرتقب أن تكون صفقات يناير لنادي يوفنتوس قوية بعد تراجع الفريق في جدول الترتيب، نفس الحال لنادي ميلان الذي بدأ عام 2025 في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي، أندية عريقة في المؤخرة تبحث عن تدعيم صفوفها منها جنوى وبارما.

صفقات الأندية الإيطالية الشتوية يناير 2025:

– المدافع الأرجنتيني نيكولاس فالنتيني ينتقل إلى فيورنتينا في يناير، عمر اللاعب 23 سنة، لعب لمنتخب الأرجنتين الأولمبي..

– عمر سوليت مدافع فرنسي عمره 24 سنة ينتقل إلى أودينيزي من سالزبورج النمساوي، لعب لكل منتخبات فرنسا السنية.

– جان دانيال أكبا لاعب وسط فرنسي ينتقل على سبيل الإعارة من لاتسيو إلى مونزا.

– تابعونا مع جديد الانتقالات.