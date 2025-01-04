انتقالات يناير 2025 مانشستر سيتي

بواسطة محمود عطا الله
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من المرتقب أن يكون بطل انتقالات يناير 2025 في الدوري الإنجليزي هو نادي مانشستر سيتي بعد التعثر الكبير وغير المتوقع للفريق خلال الدور الأول من البطولة، يأتي تعثر السيتي نتيجة لكثرة الغيابات وفي مقدمتها نجم الفريق والعالم الإسباني رودري، حيث يبحث جوارديولا عن صفقات ولاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في عدة مراكز منها: قلب الدفاع، ظهير أيمن، وسط مدافع، مهاجم، وهناك الكثير من النجوم التي يبحث السيتي عن التعاقد معها في الشتاء.

صفقات وانتقالات يناير 2025 في مانشستر سيتي

  • كلاوديو إتشيفيري لاعب مانشستر سيتي الجديد هو جناح أرجنتيني تعاقد معه السيتي في شتاء 2024 وتركه السيتي مع فريقه ريفر بليت لمدة عام على سبيل الإعارة، لينضم النجم الصاعد إلى مانشستر في يناير 2025، كلاوديو من مواليد 2007، لعب لمنتخب الأرجنتين الأولمبي.
  • تابعونا مع جديد الصفقات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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