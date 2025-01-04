انتقالات يناير 2025 مانشستر سيتي

من المرتقب أن يكون بطل انتقالات يناير 2025 في الدوري الإنجليزي هو نادي مانشستر سيتي بعد التعثر الكبير وغير المتوقع للفريق خلال الدور الأول من البطولة، يأتي تعثر السيتي نتيجة لكثرة الغيابات وفي مقدمتها نجم الفريق والعالم الإسباني رودري، حيث يبحث جوارديولا عن صفقات ولاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في عدة مراكز منها: قلب الدفاع، ظهير أيمن، وسط مدافع، مهاجم، وهناك الكثير من النجوم التي يبحث السيتي عن التعاقد معها في الشتاء.

صفقات وانتقالات يناير 2025 في مانشستر سيتي