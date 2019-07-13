صحيفة عكاظ: انتقال طارق حامد لاتحاد جدة السعودي بمقابل مالي فلكي

قالت جريدة “عكاظ” السعودية المرموقة إن صفقة انتقال “طارق حامد” لاعب وسط منتخب مصر ونادي الزمالك إلى نادي اتحاد جدة السعودي قد تمت بالفعل بمقابل مادي عالي للغاية وصل إلى 66 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وانتقل “حامد” إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل أربعة ملايين دولار (حوالي 66 مليون جنيهاً مصرياً) بعد أن رفض رئيس نادي الزمالك العرض الأول الذي كان بمليوني دولار فقط..

رغبة اللاعب حسمت الصفقة

كان رئيس نادي الزمالك قد رفض إعارة طارق حامد لاتحاد جدة السعودي بعد أن عرض الأخير مبلغ 2 مليون دولار لاستعارة لاعب خط وسط منتخب مصر المتميز، لكن اللاعب أبدى رغبته في خوض التجربة لتأمين مستقبله المالي نظراً لارتفاع قيمة الأجر الذي سيتلقاه في النادي السعودي.

كما أن رفع قيمة الصفقة إلى 4 ملايين دولار للإعارة لمدة موسم واحد حسم الصفقة خصوصاً أن هذا يُعتبر مكسباً كبيراً للغاية لنادي الزمالك من الناحية المادية رغم أهمية اللاعب في خط وسط الفريق.

وكان “طارق حامد” قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر وقدم مستوىً مميزاً لفت الأنظار إليه رغم خروج المنتخب من دور الستة عشر في مفاجأة مدوية بعد الخسارة أمام منتخب الأولاد “جنوب أفريقيا” بهدف نظيف، ويُعد هذا العرض هو الوحيد الذي تلقاه اللاعب من الأندية غير المصرية.