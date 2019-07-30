انتقال عمرو جمال للصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة عام

وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على إعارة مهاجم الفريق عمرو جمال إلى صفوف فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة عام على سبيل الإعارة،جاءت موافقة مجلس الإدارة على إعارة اللاعب عمرو جمال بعد خروج اللاعب من حسابات الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة..

وقد صرح سيد عبد الحفيظ مديرا لكرة بالنادي الأهلى على اللاعب عمرو جمال قام بتمديد عقده مع النادي الأهلى لمدة موسمين قبل موافقة مجلس إدارة النادي الأهلى على إعارته إلى صفوف الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد تبدأ من الموسم المقبل.

والمهاجم عمرو جمال يبلغ من العمر 27 عاماً من مواليد نجع حمادي ولقب بالغزال ولد فى الثالث من أغسطس عام 1991 ولعب فى نادي الألومنيوم وفى عام 2010 انتقل إلى صفوف النادي الأهلى قادماً من فريق الألومنيوم فى صفقة بلغت قيمتها 300 ألف جنيه ولعب وقتها فى فريق 18 سنة بالأهلي.

ولعب عمرو جمال فى منتخب الشباب وفى عام 2013 تم تصعيد الغزال إلى الفريق الأول بالنادي الأهلى، فى موسم 2014 – 2015 أصيب عمرو جمال بقطع فى الرباط الصليبي مع بداية مباراة الأهلى مع الأسيوطي فى الدوري الممتاز، وقد أعلن الجهاز الطبي وقتها غياب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب الإصابة وهو ما أبعده عن النادي الأهلى ومنتخب مصر.

وقام بتجديد التعاقد مع النادي لمدة خمس سنوات وانتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى صفوف فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي موسم 2016 – 2017 ثم انتقل لصفوف فريق هلسنكى موسم 2018 وعاد للأهلي الموسم الحالي ولم يشارك فى المباريات.