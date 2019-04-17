محمد صلاح | نجم ليفربول ضمن ” الجبابرة ” الخمسة عشر باختيار تايم 100 الأمريكية للأكثر تأثيراً بالعالم

ضمن المائة الأكثر تأثيراً بالعالم هو محمد صلاح وفق تصنيف TIME 100، فما يلبث ” مو ” صلاح أن يُغادر إنجازاً إلا وتجد قدمه الأخرى تحط بمربع إنجاز أخر، هكذا هو درب الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وأشهر من لمس الكرة بالعالم العربي، فبعد أن حصد صلاح أهم الجوائز الكروية التي يتمنها أقوى وأشهر لاعبي كرة القدم، ها هو صلاح يدخل التاريخ من بابٍ أخر وضعته فيه مجلة تايم الأمريكية واسعة الانتشار وذائعة الصيت .

فبعد أن أصبح محمد صلاح أحد أهم المؤثرين ليس فقط في الإطار العربي بل العالمي، لم تجد مجلة التايم الأمريكية بُدً من اختيار النجم المصري اللامع ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة بالعالم هذا العام، ليس هذا وفقط بل وضعت صلاح ضمن قائمة الجبابرة .. فما هي التفاصيل .

صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم

حيث أكدت مجلة التايم الأمريكية، أن اختيارها للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، جاء لأن صلاح أصبح القدوة الأولى لكافة جماهير العالم الإسلامي والعربي بل والجماهير الانجليزية المتابعة بشغف للساحرة المستديرة، بل أصبح صلاح بالنسبة لهم مُلهم ويقلدونه في كثير من الأمور .

ولم تكتفي المجلة الأمريكية وفق تصنيفها السنوي لأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم، أن تضع محمد صلاح ضمن المائة المؤثرين فقط هذا العام، بل وضعت صلاح ضمن قائمة الخمسة عشر شخصية من الجبابرة الأكثر تأثيراً على الإطلاق، وتضم قائمة الخمس عشر من الجبابرة .. مالك فيس بوك ” مارك زوكربيرج ” وأيضا تضم لاعب السلة الأمريكي الأسطوري ” ليبرون جايمس ” .

وبهذا يكون محمد صلاح النجم المصري الأسطوري، هو الأكثر حصداً للألقاب الرياضية والعالمية التي جعلته بلا منافس على الصعيدين العربي والإفريقي لاعب الكرة الأول بلا منازع، بل هو لاعب القرن الجديد بعد أن تسيد الألقاب الرياضية وأضاف إليها عشق الجماهير .

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