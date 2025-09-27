انهيار الريال.. نتيجة وملخص مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد 5-2 في ليلة ديربي العاصمة

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، عاد أتلتيكو ليضرب بقوة عن طريق ألكسندر سورلوت الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة +45، لتنتهي الحصة الأولى بنتيجة 2-2.

وبعدها بعشر دقائق، أضاف أردا غولر الهدف الثاني ليمنح الملكي التقدم.

رد ريال مدريد لم يتأخر كثيرًا، حيث سجل كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة 25.

تفوق أتلتيكو في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، ظهر أتلتيكو بشكل أكثر قوة وتركيز، فنجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الرابع في الدقيقة 63 وسط انهيار واضح لدفاع ريال مدريد.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، جاء الدور على النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ليختتم العرض الكروي بهدف خامس في الدقيقة 93،

ليحسم النتيجة ويجعلها ليلة لا تُنسى لجماهير أتلتيكو مدريد.