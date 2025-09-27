انهيار الريال.. نتيجة وملخص مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد 5-2 في ليلة ديربي العاصمة

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد واحدة من أكثر مباريات الديربي إثارة في السنوات الأخيرة، حيث تمكن أتلتيكو مدريد من إلحاق هزيمة قاسية بريال مدريد بنتيجة 5-2 على ملعب طيران الرياض ضمن منافسات الدوري الإسباني.
تفاصيل الشوط الأول
دخل أتلتيكو اللقاء بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا عبر روبين لو نورماند في الدقيقة 14.
رد ريال مدريد لم يتأخر كثيرًا، حيث سجل كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة 25.
وبعدها بعشر دقائق، أضاف أردا غولر الهدف الثاني ليمنح الملكي التقدم.
ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، عاد أتلتيكو ليضرب بقوة عن طريق ألكسندر سورلوت الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة +45، لتنتهي الحصة الأولى بنتيجة 2-2.
تفوق أتلتيكو في الشوط الثاني
في الشوط الثاني، ظهر أتلتيكو بشكل أكثر قوة وتركيز، فنجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الرابع في الدقيقة 63 وسط انهيار واضح لدفاع ريال مدريد.
ومع اقتراب المباراة من نهايتها، جاء الدور على النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ليختتم العرض الكروي بهدف خامس في الدقيقة 93،
ليحسم النتيجة ويجعلها ليلة لا تُنسى لجماهير أتلتيكو مدريد.
من سجل أهداف مباراة الريال وأتلتيكو؟
- روبين لو نورماند سجل الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 14.
- كيليان مبابي عادل النتيجة للريال في الدقيقة 25.
- أردا غولر أحرز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 36.
- ألكسندر سورلوت سجل التعادل لأتلتيكو في الدقيقة +45.
- جوليان ألفاريز أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 51.
- جوليان ألفاريز أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 63.
- أنطوان جريزمان سجل الهدف الخامس في الدقيقة 93.
النتيجة والانعكاسات
انتهت المباراة بفوز كبير لأتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 على ريال مدريد، في نتيجة تعكس انهيار الملكي خلال مجريات اللقاء.
أتلتيكو بهذا الانتصار يؤكد أنه قادر على المنافسة بقوة على صدارة الليجا، بينما يجد ريال مدريد نفسه مطالبًا بمراجعة أوراقه سريعًا بعد هذه الخسارة الثقيلة في ليلة ديربي ستظل عالقة في أذهان الجماهير طويلاً.