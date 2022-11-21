بأربعة مهاجمين.. هذا هو تشكيل إنجلترا أمام إيران اليوم في كأس العالم

أعلن جاري ساوثجيت عن تشكيل منتخب إنجلترا ضد إيران في أولى مباريات منتخب الأسود الثلاثة في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، مباراة إنجلترا وإيران تأتي ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث يسعى منتخب إنجلترا للفوز بالنقاط الثلاثة وتحقيق صدارة المجموعة مبكرًا، تشكيل إنجلترا اليوم هو تشكيل هجومي يضم أربعة مهاجمين، وظهيري أجناب بنزعة هجومية.
تشكيل إنجلترا ضد إيران اليوم في كأس العالم 2022
- حارس المرمى: يتقدم تشكيل إنجلترا في مباراة إيران اليوم حارس مرمى إيفرتون بيكفورد.
- خط الدفاع: تريبير ظهير أيمن نيوكاسل المتألق، ماجواير مدافع اليونايتد ربما يكون نقطة الضعف الوحيدة، ستونز نجم السيتي، لوك شو ظهير اليونايتد.
- وسط مدافع: ديكلان رايس لاعب ويستهام، بيلنجهام لاعب دورتموند.
- وسط مهاجم: ساكا نجم أرسنال، ستيرلنج وماسون ماونت من تشيلسي.
- هجوم: كابتن الفريق كين نجم توتنهام.